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Bolu'da 12 Suçtan Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

Bolu'da 12 Suçtan Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı
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Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan rutin kontrol sırasında, yakınının nüfus cüzdanıyla gezinen ve 12 ayrı suçtan aranması olan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bolu'da 12 ayrı suçtan aranması ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakınına ait nüfus cüzdanıyla gezerken, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler rutin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Ekiplerin Kartalkaya bölgesinde yaptığı denetimlerde bir şahıs kimlik kontrolünde girdi. Yakınının kimliğini veren şahıs, jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi. 5 yıldır aranması bulunan firarı durumda olan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. 12 ayrı suçtan aranması ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Kartalkaya jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kartalkaya Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk bolu Suç

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