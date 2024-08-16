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Bolu'da 12 Saattir Devam Eden Orman Yangını

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Bolu'da öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın 12 saattir devam ediyor.

Bolu'da orman yangını 12 saattir devam ediyor

BOLU - Bolu'da öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma saatlerdir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Yangın 12'nci saatinde bölgede etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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