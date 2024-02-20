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Bolu'da 12 kişi hapis cezasıyla yakalandı

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve hapis cezası bulunan 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

Bolu'da haklarında 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ekipler tarafından yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 12 şüpheli yakalandı. Yakayı ele veren şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hapis cezası bulunan şahıslar cezaevine götürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Bolu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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