Bolu D-100 Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Greydere Çarptı

Bolu D-100 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak önünde seyreden greydere çarptı. Otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler olayı bildirdi ve olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı etkilenmedi.

Greydere çarptı, yara almadan kurtuldu

BOLU - Bolu'da Çaydurt mevkiinde D-100 karayolunda akşam saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, önünde seyreden greydere çarptı. Greydere çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, D-100 kara yolunda Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Salih Tan idaresindeki 01 FB 774 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinden seyreden Niyazi K. yönetimindeki Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait greydere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Greydere çarpan araç içerisinde bulunan sürücü Salih Tan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini kazada yaralanmadığı gerekçesiyle reddetti.D-100 kara yolunda meydana gelen kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışının engellenmemesi için greydere bağlanan otomobil yol kenarına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.