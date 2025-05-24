Bolu D-100 Karayolunda Çarpışma: 2 Yaralı

Bolu D-100 Karayolunda Çarpışma: 2 Yaralı
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Bolu D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahalede bulundu. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Bolu D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Tokadi Hayrettin Türbesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden A.S. yönetimindeki 14 ABZ 889 plakalı otomobil, dönel kavşaktan dönmek isteyen S.G. idaresindeki 35 BAN 291 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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