Bolu Batı Gişeleri'nde Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri mevkiinde kontrolden çıkan tır refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, tırın dorsesindeki demir profiller yola saçıldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur V. idaresindeki 42 E 6794 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan demir profiller yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
