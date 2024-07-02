Bolu AFAD, Paşaköy Mahallesi sakinlerini sel konusunda bilgilendirdi

Bolu AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında selden etkilenen Paşaköy Mahallesi sakinlerini bilgilendirdi.

Edinilen bilgiye göre, AFAD ekipleri, geçen yıl kuvvetli yağışların ardından yaşanan selden zarar gören Paşaköy Mahallesi'nin sakinleriyle mahalle konağında bir araya geldi. Başta sel felaketi olmak üzere afetlerle mücadelede alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı broşürler, mahallelilere verildi. AFAD İl Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt sahada vatandaşlara sel anında neler yapılması gerektiğini anlattı. Bozkurt, 2023'te derelerin taşması sonucu Paşaköy Mahallesi'nde 13 evin zarar gördüğünü açıkladı. Evlerle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Bozkurt, afet öncesi alınan tedbirler sayesinde büyük çaplı zararların önüne geçildiğini vurguladı. - BOLU