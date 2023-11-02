Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce bir çok suç kaydı bulunan ve çocuk istismarı ile yağma suçundan aylardır aranan boksör lakaplı A.Ö. polisin aylar süren takibi ile saklandığı yerde düzenlenen baskınla yakalandı.

'Boksör' lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce bir çok suç kaydı bulunan ve çocuk istismarı ile yağma suçundan aylardır aranan boksör lakaplı A.Ö. polisin aylar süren takibi ile saklandığı yerde düzenlenen baskınla yakalandı.

İddiaya göre daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan ve çocuğun cinsel istismarı ile yağma suçlarından aranan boksör lakaplı A.Ö. ve kendisine yardım eden F.E. isimli şahıs birlikte saklandığı yerde yakalandı. Polis ekiplerinin aylar süren fiziki ve teknik takibi sonucu saklandıkları yere düzenlenen baskınla yakalanan A.Ö. ve yanında bulunan F.E. görevli kolluk görevlilerine mukavemet gösterince, A.Ö. 3 farklı suçtan, F.E. görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklandı.