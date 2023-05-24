Boks maçı değil, trafik kazası sonrası kavga

Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgayı vatandaşların balkon ve damlardan izlemesi dikkat çekti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Mavi Bulvar istikametine giden motosiklet ile otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası taraflar anlaşamayınca kavga çıktı. Kavgada bir kişiye yumrukla saldırı oldu. Birkaç kişinin saldırdığı şahıs kendini korumaya çalıştı. O anları ise vatandaşların evlerinin balkonu ve damlarını çıkarak boks maçı seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.

Kavga dakikalarca devam ederken, olaya karışanlar yoruldukça dinlenip, yeniden saldırıya geçti. Dayak yiyen şahıs en son yoldan geçen bir polis aracının önüne doğru kendini atıp, yardım isteyerek kurtuldu.

O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA