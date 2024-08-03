Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hayati tehlikeyi atlattı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hayati tehlikeyi atlattı.

Olay, Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 5 kişiden 2'si ölmüş, 3'üde boğulma tehlikesi geçirmişti. Ambulansarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 şahıs tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinde; Hamit Süner ve Asi Koşar isimli vatandaşlar olduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan; Tezcan S., Gülay D. ve Mehmet D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.