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Boğulan 2 kardeşin cenazesi Suriye'ye götürüldü

3. Sayfa Haberleri

Boğulan 2 kardeşin cenazesi Suriye'ye götürüldü

Adana'da serinlemek için gölete girip boğulan 2 kardeşin cenazesi Suriye'ye götürüldü.

Adana'da serinlemek için gölete girip boğulan 2 kardeşin cenazesi Suriye'ye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) arkadaşlarıyla birlikte yapay sulama göletine yüzmek için girdi. 2 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 2 kardeşin cesedini buldu. Olay yerine gelen aile gözyaşı dökerken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kardeşin cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Suriye'nin İdlib kentinde toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıçam Suriye Adana 3. Sayfa Haberler

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