ABD'nin Kentucky eyaletinde boğazına zincir vurulan kadın, çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından kurtarıldı. Kadının ölümle tehdit edildiği ve şiddet gördüğü belirtildi.

- Boğazından yere zincirlenen kadın attığı çığlıkla kurtarıldı

KENTUCKY - ABD'nin Kentucky eyaletinde boğazına zincir vurulan kadın, çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde 16 Ağustos'ta akıl almaz bir olay yaşandı. Çığlık sesi duyulduğu ihbarı üzerine bir eve giden polisler, 2. katın penceresinde bir kadın olduğunu gördü. Eve kapıdan girmeye çalışan polisler, başarılı olamayınca pencereye yöneldi. Merdivenle 2. katın penceresinden içeri giren polisler, bir kadını boynundan zincirlenmiş halde buldu. Kadının boynundaki zincirin yere sabitlendiğini gören polisler, baltayla zinciri kırıp kadını kurtarmayı başardı.

Ölümle tehdit edilmiş

Polisten yapılan açıklamada kadının, çocuğunun babası 36 yaşındaki Moises May tarafından alıkonulduğu, zincirlendiği ve ölümle tehdit edildiği belirtildi. May'in kadına şiddet uyguladığı ve saçını palayla kestiği öğrenilirken, 18 Ağustos'ta gözaltına alındığı aktarıldı.