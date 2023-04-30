Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda H.B. (38), boğazından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralanan H.B., evde bulunan B.U. tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri B.U.'yu ifadesini almak üzere emniyete götürürken, ağır yaralanan H.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa