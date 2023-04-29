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Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda H.B. (38) adlı kadın, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralanan H.B., evde bulunan B.U. tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri B.U.'yu ifadesini almak üzere emniyete götürürken, ağır yaralanan H.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

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