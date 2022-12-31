Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğazına ip bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de bir kişinin köpeği aracın arkasına bağlayıp dakikalarca sürüklemesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir kişinin köpeği aracın arkasına bağlayıp dakikalarca sürüklemesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri sızlatan o görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı.
Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BEE 142 plakalı bir otomobile iple bağlanan köpeğin, çekildiği görüldü. Yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde boğazına ip bağlanan köpeğin aracın arkasında sürüklendiği yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title