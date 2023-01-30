Boğaziçi eylemlerine ilişkin 14 öğrencinin yargılandığı davada mütalaa

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının çıkışının engellenmesine ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Ersin Berke Gök için 25 yıl, Eftelya Koyuncu için 23 yıl 4 ay hapis cezası istenirken; 12 sanık için 21 yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmada, sanıkları ve şikayetçileri avukatları temsil etti.

CEZA İSTEMLERİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci 'mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın 'müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi. Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı. İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü. İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Görevini yaptırmama için direnme' ile 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuklu sanıklar Berke Gök ile Caner Perit Özen 7 Ocak 2022'deki duruşmada tahliye edilmişlerdi.