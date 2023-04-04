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Boğaz'da kaza son anda önlendi

Boğaz'da kaza son anda önlendi

3. Sayfa Haberleri

Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapurunda korku dolu anlar yaşandı.

Eyüpsultan- Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapurunda korku dolu anlar yaşandı. Işıkları kapalı olduğu öne sürülen yabancı bayraklı kuru yük gemisini son anda fark eden kaptan, manevra yapınca muhtemel bir kazayı önlendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Saat 20.05'te Eyüpsultan'dan Kadıköy'e doğru yola çıkan şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçti. Ardından kuru yük gemisiyle karşı karşıya gelen şehir hatları vapuru iddiaya göre, herhangi bir aydınlatma ya da römorkör eşlik etmeyen gemiyle burun buruna geldi. Vapurun kaptanı son anda yaptığı manevrayla kazayı önlerken, yolcuların yaşadığı panik ise cep telefonuna yansıdı. Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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