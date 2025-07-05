Boğa Saldırısında Adam Ağır Yaralandı

Boğa Saldırısında Adam Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir besihanede bakım yapan adam, bakımını yaptığı boğanın ani saldırısıyla ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir besihanede bakım yaptığı boğanın saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boğasına bakım yapmak isteyen M.Ç., hayvanın aniden saldırması sonucu sert bir darbeyle yere düştü. Darbenin etkisiyle M.Ç.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, M.Ç.'nin sağlık durumunun stabil olduğunu bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan anları saniye saniye kaydetti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.