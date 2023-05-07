Boğa protokol tribününe daldı, o anlar kameraya yansıdı

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde rakibini bekleyen boğa protokol tribününe daldı. Boğa tribünü birbirine katarken o anlar saniye saniye yansıdı.

Murgul ilçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30'uncu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde arenaya çıkan boğa rakibini beklerken protokol tribününe daldı. Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve davetlilerin yer aldığı protokol tribününde 2 metre yüksekliğinde bulunan duvardan atlayan boğa tribünü birbirine kattı. Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başladı. Bir kişinin yaralandığı olayda, boğa atladığı duvardan tekrar arenaya indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ARTVİN