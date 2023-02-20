Bodrum ve Milas'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum ve Milas Narkotik Grup Amirliklerince yapılan 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 22 yaşındaki H.Ç. ile 47 yaşındaki S.A., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bodrum ve Milas'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler

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