Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı - Haberler

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Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.

Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekneden yapılan çağrı üzerine bölgeye gönderilen KIYEM-6 can kurtarma botu tekneyi yedekleyerek Bodrum'a emniyetle yanaştırdı.

Fethiye açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na yanaştırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Fethiye Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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