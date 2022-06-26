Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti. Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekneden yapılan çağrı üzerine bölgeye gönderilen KIYEM-6 can kurtarma botu tekneyi yedekleyerek Bodrum'a emniyetle yanaştırdı. Fethiye açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na yanaştırıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü Fethiye Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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