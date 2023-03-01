Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum Limanı'nda bağlı tur teknesi battı

3. Sayfa Haberleri

Bodrum Limanı'nda bağlı tur teknesi battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan tur teknesi battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan tur teknesi battı. Batan tekne için kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Limanı'nda rıhtıma bağlı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Ahşap tekne, sabah saatlerinde yarısı suya batmış halde bulundu. Ahşap teknenin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi. Tekne için dalgıçlar tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye getirilen vinç yardımıyla teknenin tekrar su üzerine çıkarılacağı bildirildi. Teknede maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title