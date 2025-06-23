Bodrum Katta Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Bodrum Katta Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
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Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, üst katlara kadar yayılan dumanla 5 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı. Yangın nedeniyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu, 5 kişi dumandan etkilendi

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlara kadar yayılan duman nedeniyle 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre yangın, 4 Eylül Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan İmamoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yoğun duman, üst katlarda oturan vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Apartmandan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 vatandaş ambulansta tedavi edildi. Yangın söndürülürken çıkış sebebi için inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
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