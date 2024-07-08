Bodrum Kargı Adası önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
Bodrum Kargı Adası önlerinde makine arızası yapan ve sürüklenen 15 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Kargı Adası önlerinde makine arızası yapan ve sürüklenen 15 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Kargı Adası önlerinde makine arızası yapan ve sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Kumbahçe'ye emniyetle demirletildi. - MUĞLA