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Bodrum'daki yangında 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bodrum'daki yangında 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

Yangın, sabaha karşı Akçaalan Mahallesi Yakarız Caddesi üzerinde meydana geldi. Evin yatak odasında elektrikli battaniyeden yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına ikamet sakinleri müdahale etmeye çalıştı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı. Evde kiracı olarak bulunan 2 kişi yangını söndürmeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yangından dolayı evde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaalan Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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