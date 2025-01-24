Bodrum'daki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Oğuzhan Özer (22) Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Ömer F.T. idaresindeki 48 ANK 385 plakalı motosiklet, virajı alamayıp devrildi. Sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Ömer F.T. ile arkasındaki Oğuzhan Özer yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Özer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından teslim alınan Özer'in cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesine getirildi. Gencin cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi Hayırseverler Camii'nde kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ