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Bodrum'daki Market Yangını: Erkan Sekmen Hayatını Kaybetti

Bodrum'daki Market Yangını: Erkan Sekmen Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağabeyinin marketini ateşe veren Erkan Sekmen, geçirdiği tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayda, ağabey Hakan Sekmen hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağabeyi Hakan Sekmen'in marketini benzin dökerek ateşe verip ağabeyinin ölümüne, kendisi ile beraber 5 kişinin de yaralanmasına neden olan Erkan Sekmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Kasım gecesi Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Erkan Sekmen (47), birlikte inşaat işleri yaptığı ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile alacak verecek meselesinden dolayı sorunlar yaşıyordu. Ağabeyi ile sık sık kavga ettiği öğrenilen Erkan Sekmen, ağabeyinin işlettiği markete elinde bir benzin bidonuyla geldi. Ağabeyi ile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi, çıkan yangının ardından markette patlama meydana geldi. Olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S.(15), eski eşi Ö.Ş. ile yanında çalışan S.U. (24) yaralandı.

Olaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Marketin yan tarafındaki kapı kırılıp içeri girilerek yaralılar kurtarıldı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını kaybeden Hakan Sekmen'in bugün memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ağır yaralanan Erkan Sekmen ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Erkan Sekmen'in ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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