Bodrum'da Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında şişme botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs gözaltına alındı. - MUĞLA