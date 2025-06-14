Bodrum'da Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarptı, 87 Yaşındaki Adam Yaralandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Lütfü Köksal A. aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinien bilgiye göre, Bodrum Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 87 yaşındaki Lütfü Köksal A., karşı yönden gelen aracı fark etmesine rağmen koşar adımlarla yola fırladı. Yolun karşısına geçemeden araç tarafından çarpılması sonrası yola savruldu. Kazada yaşlı adam yaralandı. Sürücüsü tespit edilemeyen ve olay yerini terk eden 48 AJJ 097 plakalı araç sürücüsü, kolluk kuvvetleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam, bölgedeki vatandaşlar tarafından 12 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine gönderilen ambulans ile sağlık kuruluşuna sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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