Bodrum'da Yavru Köpeklere Ateş Eden Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tüfekle yavru köpeklere ateş eden İ.A. adlı şahıs, tutuklandı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla yaralı köpeklere müdahale edilirken, bir yavru köpek telef oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yavru köpekleri tüfekle vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi 5056 Sokak'taki boş bir arazide yaşanan olayda İ.A. adlı şahıs, tüfekle köpeklere ateş etti. Arazide mahalle sakinlerince bakılan anne ve 4 yavru köpekten 2 yavru yaralandı.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında şahsı elinde tüfekle bölgeden uzaklaşırken gördü. Mahallelinin yardımına koştuğu köpeklerden biri telef oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
