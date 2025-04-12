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Bodrum'da Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Bodrum'da Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da düzenlenen operasyonda yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapan 5 organizatörü tutukladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum'da düzenlenen yasa dışı göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yasa dışı göç akışının engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Bodrum'da yapılan operasyonda 5 organizatör tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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