Bodrum'da Yangın Paniği: Ekipler Saldırıda

Bodrum'da Yangın Paniği: Ekipler Saldırıda
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ilk etapta orman ekipleri ve itfaiye müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda arazöz, orman işçisi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine ve büyükbaş hayvan çiftliklerine yakın bölgede etkili olan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Havadan helikopterle su atışı yapılırken, karadan da yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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