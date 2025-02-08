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Bodrum'da Yangın: 1 Yaralı

Bodrum'da Yangın: 1 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi yaralandı.

Yangın, Kızılağaç Mahallesi'ndeki tek katlı prefabrik bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. 112 acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yangını söndürmek için vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verdi. Söndürme çalışmaları sırasında kollarından yaralanan ikamet sahibi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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