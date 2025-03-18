ABD: İran'a olası harekat masada

Trump, ikinci savaşını açmaya çok yakın: Olası harekat masada
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı

Bodrum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma, düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirdi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde B.A., Ş.C. ve N.G. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk ve 1 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin TL nakit para ve 8 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
img

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
img

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu

Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.