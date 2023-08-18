Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İstihbari çalışmalar sonucu yapılan operasyonda, şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bodrum Mumcular Mahallesinde ikamet eden A.A'nın ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Narkotik madde arama köpeği "Dalan" ile operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, kilit poşet, ruhsatsız tabanca, şarjör, 73 tabanca fişeği, cep telefonu ve 4 kullanılmamış sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.