Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 600 gram esrar ele geçirerek iki kişiyi gözaltına aldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Fuat G.(46) ile Gökhan M. (48) adlı 2 şüphelinin 2 ayrı otomobille ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Öncü ve artçı olarak Bodrum'a gelen otomobiller, ilçe girişinde ekiplerce durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda 600 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. - MUĞLA