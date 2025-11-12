Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince bir otele yapılan baskında yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekiplerce otel odasına düzenlenen operasyonda 735 gram skunk maddesi, 575 gram pinaca maddesi (Yaklaşık 6 kilogram Bonzai üretilebilecek hammadde), 255 gram bonzaİ ve 56 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA