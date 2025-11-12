Haberler

Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 735 gram skunk, 575 gram pinaca ve 255 gram bonzai ile 56 bin 500 TL para ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince bir otele yapılan baskında yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekiplerce otel odasına düzenlenen operasyonda 735 gram skunk maddesi, 575 gram pinaca maddesi (Yaklaşık 6 kilogram Bonzai üretilebilecek hammadde), 255 gram bonzaİ ve 56 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

