Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K'nin İzmir'den ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, kaldığı otele düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı. Otel odası ve Y.K'nin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K'nin İzmir'den ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, kaldığı otele düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.
Otel odası ve Y.K'nin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.