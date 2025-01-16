Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi tutuklandı. Aramalarda 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin ve 92 gram skunk gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi tutuklandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait ev ve araçlarda, 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin, 92 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 paket sarma kağıdı, 35 adet fişek, 200 dolar ve 24 bin 939 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen nakit paranın suçtan elde edildiği değerlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA