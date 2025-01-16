Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi tutuklandı. Aramalarda 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin ve 92 gram skunk gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait ev ve araçlarda, 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin, 92 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 paket sarma kağıdı, 35 adet fişek, 200 dolar ve 24 bin 939 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen nakit paranın suçtan elde edildiği değerlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!
img

Bülent Ersoy, makyajıyla sosyal medyanın gündeminde
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.