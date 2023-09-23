Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmaları sonucu Gümüşlük Mahallesi'nde ikamet eden 4 şüpheliye ait iki ayrı adrese KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Efor'un desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 355 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 12 adet reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta, 1 adet sustalı bıçak, 36 bin 200 TL, 100 Riyal ve 30 Euro suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ile 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'inin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA