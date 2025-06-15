Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında yapılan ikamet aramasında, 1 kilo 118 gram skunk maddesi, 1 adet belgesiz yivsiz av tüfeği, 2 adet hassas terazi ve bin dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahısda, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA