Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 118 gram skunk, yivsiz av tüfeği, hassas terazi ve bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında yapılan ikamet aramasında, 1 kilo 118 gram skunk maddesi, 1 adet belgesiz yivsiz av tüfeği, 2 adet hassas terazi ve bin dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahısda, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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