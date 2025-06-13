Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, U.Ş. ve D.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde U.Ş. ve D.K. isimli şahısların ikametlerinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada bin 50 gram satışa hazır halde kurutulmuş skunk, bin 100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök skunk bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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