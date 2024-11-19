Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Bodrum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda K.D. ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda esrar, ekstazi hap ve kimyasal hapların yanı sıra büyük miktarda nakit para ele geçirildi.
Bodrum'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Peksimet Mahallesi'nde ikamet eden K.D. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. Şahısların adresine düzenlenen operasyonda, 11,7 gram esrar, 39 adet ekstazi hap, 30 tablet kimyasal hap, 1 adet hassas terazi, 17 bin 350 TL nakit para, 1 adet 100 dolar ve 2 adet 50 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor. - MUĞLA