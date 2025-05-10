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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 870 gram kokain ve 2 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Yapılan aramada 870 gram kokain maddesi, 2 kilo 200 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildii

Zehir tacirleri ile mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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