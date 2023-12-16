Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,598 Gram Esrar Ele Geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 598 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 598 gram toz esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri C.U. (22) isimli şahsın, ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin Turgutreis Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilogram 598 gram toz esrar, 10 mililitre amfetamin maddesi, cep telefonu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan C.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA