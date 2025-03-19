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Bodrum'da Trafik Kazası: Otomobil Refüje Çarptı, Taksiyle Çarpıştı

Bodrum'da Trafik Kazası: Otomobil Refüje Çarptı, Taksiyle Çarpıştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Torba Mahallesi Bodrum - Milas Karayolu'nda meydana geldi. Milas istikametine giden otomobil, Kaynar mevkisini geçtikten sonra virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek, o sırada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı. Kazada başka bir hafif ticari araç ise devrilen otomobile çarptı. Kaza ihbarın ardından 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan Halil B., 112 Acil ambulansıyla hastaneye kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan otomobilin önce refüje çarpması ve ardından karşı şeride geçerek taksi ve diğer araçla çarpışması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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