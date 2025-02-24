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Bodrum'da Trafik Kazası: Hasan Tabak Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Trafik Kazası: Hasan Tabak Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafif ticari aracın çarpması sonucu Hasan Tabak hayatını kaybetti. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hasan Tabak'a (36) çarparak ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün akşam 20.50 sularında Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis - Gümüşlük yolunda seyreden 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan Tabak'a (36) arkadan çarptı. Kazada Hasan Tabak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç sürücüsü Tuncay T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda seramik öğrencisi olan Hasan Tabak'ın hayat hikayesi ise yürekleri burktu. Henüz 6 aylıkken annesini kaybeden Hasan Tabak'ın, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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