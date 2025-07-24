Bodrum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen kamyonetle otomobil, araçlardan birinin kontrolden çıkması sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Araçlardaki yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası bölgede araç yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. - MUĞLA