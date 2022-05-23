Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Caddesi'nde seyreden Şerif Aydın'ın kullandığı 35 AUL 334 plakalı otomobil ile Torba Mahallesi istikametinden Gündoğan Mahallesi istikametine giden Ferdi Öztaşkın kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile 48 AHA 303 plakalı araçta bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası yaklaşık 1 saat yol trafiğe kapandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Yerleşti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum, Muğla, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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