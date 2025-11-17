Haberler

Bodrum'da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazasında TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden biri ağır yaralanırken diğerinin durumu iyi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bodrum Torba-Gölköy yolunda seyreden hafriyat TIR'ı, karşı yönden şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR, bariyerlere çarptı, otomobil yol kenarına savruldu. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Otomobilde sıkışan ve ağır şekilde yaralanan sürücü Ersin Ö. (33), itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı. Diğer yaralı Ali E.'nin (56) ise sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



